La Minetti in bikini è da capogiro

La ex consigliera in versione modella

26/4/2013

foto Ufficio stampa

Colori sgargianti, due pezzi prorompenti e fisico da sballo. Il nuovo catalogo primavera-estate beachwear di Fruscio è davvero bombastico e sensazionale grazie alla modella d'eccezione Nicole Minetti. La ex consigliera ha posato per gli scatti in bikini come una vera e navigata modella. Perfettamente a suo agio davanti all'obiettivo, Nicole si muove sinuosa mostrando curve che fanno girare la testa.

Aria seria e conquistatrice, capelli sciolti, labbra ben evidenziate dal trucco, la Minetti sa come far cadere gli uomini ai suoi piedi. E in attesa di vederla in altre immagini focose con Guè Pequeno, la ex consigliera si diverte a giocare all'ammaliatrice davanti agli obiettivi e si muove disinvolta in bikini.