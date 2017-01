Vip, seno rifatto, prima e dopo

Santarelli & Co. fan del bisturi

26/4/2013

foto Facebook

Dalla seconda alla quarta, da un seno mini ad uno middle-large. Il ritocco al décolleté è una moda senza tempo, specie tra le star. E tra pentite e orgogliose, c'è anche chi ci scherza su. "Chi sa trovare la differenza?" scrive Elena Santarelli su Facebook postando due scatti del prima e dopo bisturi. La differenza c'è e si vede e non solo per lei ma anche per Chiatti, Canessa, Tatangelo, Colombari...

E se una volta il seno che stava in una coppa di champagne andava per la maggiore, da un po' di tempo tutti sembrano preferire l'effetto "esplosivo" di un décolleté incontenibile. Per la maggior parte delle star è bastata qualche taglia in più e una scollatura "strizzata"... ed et voilà un seno da manuale.



Manuale che recita: se la natura non è stata generosa, per essere più hot, si può tranquillamente ricorrere al chirurgo. Lo fanno tutte, vip e non. E l'effetto è spesso da applauso.



Nello scintillante mondo dello showbiz le bellezze nostrane hanno studiato bene il manuale, Laura Chiatti, Anna Falchi, Simona Ventura e Martina Colombari tra le veterane, Anna Tatangelo, Guendalina Canessa e l'icona sexy per eccellenza, Miss Belen tra le new entry.



Meglio prima o dopo, con o senza ritocco? Giudicate voi!