Quando le star vanno in corto

Shorts super sexy alle gambe delle vip

25/4/2013

foto LaPresse

Una moda, una passione o semplicemente un capo a cui è difficile rinunciare. Le star italiane e internazionali amano gli shorts, soprattutto se in jeans e anche un po' sfilacciati. Belen li indossa per andare in palestra, Mischa Barton, Claudia Galanti e Alessandra Ambrosio se li infilano per andare a fare la spesa o una passeggiata, mentre Alessandra Sorcinelli e Nicole Minetti li utilizzano per provocanti autoscatti. E non solo...



Alcuni potrebbero pensare che non tutte possano permettersi di indossare i classici pantaloncini, ma quando il caldo arriva e la voglia di spogliarsi diventa incontenibile, rinunciare a un paio di shorts non è così facile. Quindi, poco importa che le gambe non siano perfette come quelle di Rihanna e dell'Angelo di Victoria's Secrets Alessandra Ambrosio, il desiderio di indossarli prevale. Per le vie di Los Angeles li calzano con disinvoltura Rumer Willis, Mischa Barton e Britney Spears. Nelle “bollenti” nottate di Miami Rihanna li indossa neri in raso, mentre Belen per andare in palestra ne sfoggia di tutti i colori.



E tra le fan degli shorts ci sono anche le bellissime Julia Pereira, Miley Cyrus, Diane Kruger... Star che amano andare in corto.