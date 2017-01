Francesco Facchinetti ora balla con Rebecca

Dopo la Marcuzzi una dj 19enne

24/4/2013

foto Novella 2000

Mora, trasgressiva, ventenne. Al fianco di Francesco Facchinetti c'è Rebecca Romano, una ragazza di Meda, pochi chilometri da Mariano Comense dove vive il dj, e pare proprio l'opposto di Alessia Marcuzzi a partire dall'età e dal look. Novella 2000 li ha fotografati insieme in una discoteca bergamasca: lui disinvolto e sportivo tra gli amici, lei irrequieta e provocatoria.

E' apparsa in tv per il reality Fratello Maggiore e si è fatta notare per il suo comportamento decisamente sopra le righe. Scontrosa, problematica, eccentrica aveva regalato dei siparietti esagerati con la madre e aveva mostrato foto a volte volgari e succinte. Ora la ritroviamo in veste di dj nel gruppo di amici di Facchinetti. Pare che i due si frequentino da tempo e che lei lo accompagni durante le notti folli in discoteca. Nelle foto pubblicate dal settimanale Rebecca è vestita di nero: indossa una maxitshirt con una spallina volutamente cascante e provocante e un paio di calze a coprire le gambe e il sedere.