Edinson Cavani, l'"altra" adesso ha un nome

Scatti galeotti con Maria Rosaria

24/4/2013

foto Chi

Travolto da una giovane cassiera e dal gossip, che da mesi parla della sua crisi matrimoniale. Stavolta però Edinson Cavani deve vedersela con gli scatti galeotti di Chi, che lo immortalano in compagnia di Maria Rosaria, 22enne di Caserta. Lei sale sulla sua macchina, lui l'accompagna a casa, conosce i familiari di lei. Nulla di più. Ma forse già troppo.

Nessuno per ora osa ancora parlare di nuova relazione, "indelicato" scrive il settimanale. Soprattutto adesso che "El Matador" ha ricominciato a segnare, ed è tornato ad essere un eroe per tutti, tifosi e non. Solo pochi mesi fa durante un periodo arido di reti in campo, la vita privata di Cavani era stata saccheggiata a piene mani. Complice la separazione geografica tra il calciatore e la moglie Soledad. Dopo le vacanze di Natale in patria infatti lei era rimasta a casa, dove ha partorito il secondo figlio, lui era tornato a Napoli a lottare in Campionato e per la Champions League.



E' allora che il gossip lo ha travolto, puntando sulla sua vulnerabilità di calciatore e di uomo, e si è cominciato a parlare di flirt con una giovane ragazza napoletana.

Edinson non ha commentato e per mettere a tacere i rumors ha cominciato a postare scatti che lo ritraggono con i suoi due figli: "“Con i miei due Principi. Vi voglio presentare Lucas e il grande Bauti hehehe che in due 2 giorni compie 2 anni”.



Ma non è bastato. Quando si è celebri è facile farsi travolgere da insoliti destini. E l'attaccante del Napoli è finito sotto i flash dei paparazzi, che l'hanno seguito, documentando i suoi spostamenti da Napoli al piccolo paesino vicino a Caserta, giorno dopo giorno, ora dopo ora, lì dove abiterebbe Maria Rosaria, di professione cassiera in un supermercato. La giovane mora che sta portando scompiglio nella vita del "Matador" in maglia azzurra.