Minetti e Guè Pequeno, appuntamento al cinema

Nicole e il rapper dei Club Dogo tra baci e avvinghiamenti notturni

24/4/2013

foto Instagram

Come due ragazzini al loro primo appuntamento (pubblico), Nicole Minetti e Guè Pequeno sono stati pizzicati davanti a un cinema milanese di sabato pomeriggio. Pare che la coppietta non abbia visto nemmeno un fotogramma del film perché troppo impegnata a scambiarsi baci appassionati. Poi, mano nella mano, i due si sono diretti nel superattico dell'ex consigliera regionale dove il rapper ha trascorso la notte.



Chiusa la storia con Giuseppe Cipriani da pochi mesi, Nicole esce allo scoperto con Guè Pequeno dei Club Dogo. I due che si sono conosciuti a febbraio durante la settimana della moda si frequentano da poco, ma a quanto pare hanno scoperto immediatamente di nutrire una passione reciproca. L'ex igienista dentale con un look militaresco, non ha perso occasione per avvinghiarsi e baciare la sua nuova fiamma sotto una pioggerella fine.



Mentre i due si incamminavano verso casa di Nicole, lui dava l'ultimo sguardo al cellulare prima di dedicarsi completamente alla sua bella a cui, in tempi non sospetti, dedicò un verso di Le leggende non muoiono mai non troppo carino: "Riscrivo il mio destino a partire dal nome, come la Minetti quando s'è fatta le minnone!"



Intanto sull'Instagram di Nicole compare uno scatto in cui lei bacia il rapper sulla guancia mentre lui "regala" un bel dito medio all'obiettivo. L'immagine non è accompagnata da commenti.