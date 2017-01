La De Rossi coccolata da un giornalista

Beccata a Napoli con il direttore di Radiosport24

24/4/2013

foto Diva e Donna

Dopo la passione naufragata per Anthony Manfredonia, Barbara De Rossi torna a sorridere, serena e più forte che mai. “Sono una persona molto coccolata in questo periodo” confessa a Diva e donna che l'ha pizzicata in atteggiamenti teneri con un uomo. “Ho passato un fine settimana a Napoli con amici cari e lui era uno di loro”. Lui è il giornalista Manuel Parlato, direttore di radiosport24.com. Si tengono per mano, si sussurrano, si abbracciano...

Le foto del settimanale mostrano l'attrice felice sdraiata al sole o seduta a un tavolino mentre chiacchiera e si diverte tenendo sempre stretta la mano di Manuel. L'intesa sembra perfetta e la confidenza molta. Eppure la De Rossi frena quando le si domanda se tornerà a convivere con un uomo: “Lo escludo categoricamente. Dovrebbe essere molto, ma molto speciale”.



Ma poi ammette: “(Verrà l'uomo della vita prima o poi)... non lo escludo a giudicare dall'interesse che ho intorno. Capitano le belle persone prima o poi”.