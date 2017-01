Aida "incontro" d'amore con Roger

La Yespica con il nuovo boy friend

24/4/2013

foto Instagram

"Colpita e affondata" dal ricco e affascinante finanziere Roger Jenkins, 57 anni, la bella Aida Yespica si allena a bordo piscina a tirare di boxe. E il suo maestro è proprio lui. Con il guru della finanza britannica, 17 anni più di lei e ex fidanzato della top Elle MacPherson, la showgirl venezuelana sembra aver ritrovato l'amore.

I due si frequentano da qualche settimana e sono stati già pizzicati insieme a Milano durante una cena romantica con tanto di bacio. Adesso eccoli in vacanza alle prese con tiri di destro e di sinistro. Di boxe, sport sempre più amato dalle celebrities, Roger sembra intendersene e ad Aida, super sexy in tenuta ginnica, insegna a dare i giusti colpi.



Quello più importante però li ha colpiti entrambi al cuore. "Goog morning. Me too i love My Roger loveeeeee u mucho!!!!!!!!" cinguetta la Yespica su Instagram, profilo che la showgirl ha appena inaugurato con nuovi scatti, tra cui uno in bikini, dove sfoggia le sue curve da capogiro. Il suo matrimonio con l'avvocato Leo Gonzales è ormai acqua passata. Adesso Aida è passata all'alta finanza inglese. Speriamo che sia la volta buona.