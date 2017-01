De Andrè, una dedica solo per Alba

Al concerto le lacrime della Parietti

23/4/2013

foto Tgcom24

“Alba tu sei un accidente dorato... dove gli amanti non hanno salvezza... sei l'unica donna ad essere stata divorata da un angelo”. Così Cristiano De Andrè chiude il suo concerto milanese al Teatro Dal Verme con una dedica esplicita ad Alba Parietti. I due non parlano della loro relazione pubblicamente, ma a parlare per loro sono i fatti. Lei seduta in terza fila, sentite le parole di Cristiano, si è commossa e si è lasciata andare alle lacrime.

Da diverso tempo si vocifera di un ritorno di fiamma tra i due, il cui meraviglioso rapporto dura da trent'anni. De Andrè e la Parietti non ammettono pubblicamente, ma in più occasioni sono stati pizzicati insieme e questa dedica non fa altro che confermare l'amore tra i due. Impegnato nel tour teatrale per promuovere il suo album “Come in cielo così in guerra”, Cristiano sul palco ha fatto emozionare il pubblico cantando e suonando diversi strumenti musicali. Un vero e proprio trionfo di pubblico con cinque bis e dopo tre ore di applausi e musica, eccolo sorprendere persino la sua innamorata con parole tutte per lei, Alba.