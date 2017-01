La Tommasi a Parigi causual e sexy

Sara capezzoli in vista sotto la shirt

23/4/2013

foto Facebook

Gita a Parigi e visita a Disneyland con il fidanzato Stefano Ierardi: "Disneyland Top... Grazie della sorpresa amour!!" scrive Sara Tommasi su Facebook dove posta le cartoline del suo romantico viaggio. Capezzoli in vista per la showgirl in t-shirt attillata, jeans e extension ai capelli.

Nella capitale dell'amore i due fidanzati fanno il classico tour, salgono sulla torre Eiffel, dalla quale Stefano, che è napoletano verace, scrive: "Ma quant' e bedda Parigi, ti viene vogghia di allungari i mani e pigghiarla tutta... Cit. Totó u curtu" e poi approdano nel famoso centro di divertimenti. I due dormono al Disneyland Hotel, Sara sembra felice, ammicca maliziosa e si gode questi momenti di normale vita di coppia accanto al fidanzato.



Pochi giorni prima i due erano stati a Roma. La loro intesa sembra andare a gonfie vele, i due non si staccano un minuto l'uno dall'altro. E in una foto in cui Sara è in braccio a Stefano ecco spuntare sotto l'abito trasparente anche gli slip. La Tommasi ha ricominciato ad indossarli...