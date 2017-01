Satta, nuovi scatti su Sport Magazine austriaco

Sexy e provocante, la fidanzata di Boateng... si sfoglia da sola

23/4/2013

foto Sport10.at

“Love this pic #sport #magazin #austria” scrive su Twitter Melissa Satta mentre sfoglia compiaciuta l'edizione austriaca di Sport Magazine. Pagina dopo pagina mostra le sue curve mozzafiato: in primo piano sedere tonico, praticamente perfetto, coperto appena da un bikini rosa. Nella seconda immagine décolleté esplosivo contenuto a malapena in un costume multicolor.



Avevamo avuto un assaggio del suo shooting fotografico il mese scorso quando l'immagine di copertina metteva in evidenza le sue forme particolarmente lievitate. A distanza di poco tempo è proprio la compagna di Kevin Prince Boateng a mostrarci alcune pose ammiccanti. Capelli sciolti e una perfezione da esibire con orgoglio negli scatti del celebre fotografo di Marino Parisotto lasciano tutti a bocca aperta. Non osiamo immaginare la reazione del compagno, assai geloso, Boateng.