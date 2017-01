Lola Ponce, neomamma incontenibile

In barca mostra un seno prorompente

23/4/2013

foto LaPresse

“Grazie a tutti per il vostro amore! Essere mamma è (la cosa) più bella dell'Universo... so che tante di voi mi capite... Love you” cinguetta Lola Ponce, diventata mamma lo scorso febbraio di Erin. La cantante, in barca con il compagno e la piccolina, mostra la sua forma splendida. Via la pancia, resta un seno prosperoso. Che davanti all'obiettivo indiscreto del paparazzo appare incontenibile.

Ha vissuto la sua gravidanza mostrando l'evoluzione del suo pancione sul suo profilo social, con i fan ha condiviso le emozioni dei preparativi e ora cinguetta con la sua bimba tra le braccia. Con il compagno Aaron Diaz, conosciuto sul set della serie tv El Talisman, Lola si rilassa in barca a Miami e tra le onde i due neo-genitori cambiano il pannolino a Erin e la cullano.