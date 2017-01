Vip in bikini, voglia di mare

Dalla Marcuzzi alla Nargi scatti bollenti

23/4/2013

foto Instagram

Voglia d'estate, voglia di mare le vip si mettono in bikini. Chi come le Blackdashian in vacanza c'è già e sfoggia topless e lati B mozzafiato, chi si prepara con scatti "casalinghi" come Alessia Marcuzzi e Federica Nargi...L'atmosfera diventa bollente.

L'ex velina bruna posa per uno shooting Golden Point e su Twitter sfoggia le sue curve perfette in due pezzi bianco e fucsia. Anche Alessia Marcuzzi è in fucsia e su Instagram cinguetta: "Waiting for the sun". Il sole e il mare se li godono già invece Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra, che aggiornano di ora in ora il loro album fotografico social con scatti da far girare la testa. Le due showgirl posano in topless, sotto la doccia, sdraiate sulla sabbia bianca di una spiaggia esotica e sono visioni che riscaldano l'atmosfera.



Julia Pereira cinguetta solare da South Beach in un bikini super sexy, mentre Cecilia Capriotti su Twitter cinguetta: "Relax, sole..." sdraiata a bordo piscina mentre prende il sole... Tempo di shooting invece per Rihanna, che su Instagram posta uno scatto in topless coperto e slip giallo mentre un truccatore le aggiusta i capelli. Poi rieccola in bikini, curve statuarie e un dolcissimo bambino riccioluto in braccio. E per Chiara Francini in costume d'antan con ombrellino para sole.



Il conto alla rovescia è cominciato e l'estate è sempre più vicina, alle vip l'onore di inaugurarla con i primi bikini.