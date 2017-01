Licia Colò, riscoppia l'amore col marito

Baci alla luce del sole e romanticherie per Roma

22/4/2013

foto LaPresse

Una rosa rossa in mano e tanti baci per strada alla luce del sole. Tra Licia Colò e il marito Alessandro Antonini sembra essere (ri)scoppiato l'amore. Nell'ultimo anno la coppia aveva più volte manifestato segnali di cedimento, ma adesso sembra essere tornato il sereno e la bionda conduttrice è più radiosa che mai...

La Colò, che ha 51 anni, 11 più del marito, non ha mai nascosto le ombre che si erano addensate negli ultimi tempi sulla sua relazione con Antonini, padre della sua bimba di sei anni, anche se in realtà non ha mai parlato di imminente separazione. Questi scatti però, che li immortalano tra romanticherie e dolcezze, sembrano dissolvere ogni ombra di dubbio sulla tenuta della coppia.



Licia e Alessandro si tengono per mano mentre camminano per le vie di Roma, lui le regala una rosa rossa e tra loro l'intesa sembra alle stelle. Come due teenager non si staccano un istante l'uno dall'altro e continuano a scambiarsi baci alla luce del sole. Insomma pericolo scampato, il peggio forse è passato e per Licia e Alessandro comincia un nuovo viaggio, una nuova avventura... insieme.