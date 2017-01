Kate Middleton, finalmente si vede la pancia

Dopo il parto la duchessa tornerà a vivere dalla madre per sei settimane

22/4/2013

foto Ap/Lapresse

Un cappottino molto leggero, dalle maniche a tre quarti, lascia intravedere il pancino di Kate Middleton al suo sesto mese di gravidanza. La duchessa, solare e in salute, sorride in occasione del raduno nazionale degli Scout della Regina. E' di questi giorni la notizia del Daily Mail che Kate, dopo il parto, avrebbe intenzione di tornare a vivere con la mamma nel Berkshire per le prime settimane di vita del bambino.



Con le braccia che si chiudono sotto il ventre, la duchessa di Cambridge evidenzia la forma della sua pancia che sembra essere lievitata in queste ultime settimane. Partecipa all'evento ridendo e scherzando con gli Scout che ammirano la sua bellezza estasiati.



In attesa che nasca il bambino, stando al Daily Mail, Kate avrebbe confessato agli amici più stretti che non ha intenzione di avvalersi della presenza di un'infermiera di maternità, come prevede la tradizione della Casa Reale. Dopo il parto vorrebbe infatti trasferirsi almeno sei settimane nella nuova tenuta in campagna dei genitori per farsi aiutare dalla madre nella gestione del neonato.