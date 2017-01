Nicole Minetti, seno anti-gravità

Capezzoli puntati verso i flash e niente reggiseno

22/4/2013

foto LaPresse

Senza reggiseno e con i capezzoli ben in evidenza sotto la canotta nera attillatissima. Riecco la solita Nicole Minetti, incontenibile, esuberante e con un seno che sfida ogni legge di gravità. Look fin troppo sportivo per una passeggiata in via della Spiga. Collant neri e mini shorts verdi da corsa, con un paio di sneakers gialle fluo. L'ex consigliera non bada all'immagine.

Certo il suo abbigliamento è poco consono ad una sessione di shopping nel quadrilatero super lussuoso della moda milanese, ma Nicole può permettersi questo e altro. I flash dei paparazzi non si preoccupano tanto del suo look, preferiscono immortalare le sue curve prosperose e sexy.



E stavolta l'ex igienista dentale governativa ha dato ottimi spunti per tutti. Un seno che sfida tutte le leggi di gravità e non necessita di nessun supporto e i capezzoli puntati...verso i flash naturalmente!