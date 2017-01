Stefano e Belen risalgono in sella

E De Martino si taglia i capelli

22/4/2013

foto Olycom

Dal piccolo Santiago i due neo genitori Belen e Stefano De Martino non si staccano un momento, se non per andare in palestra, in moto, come ai vecchi tempi. Adesso che è papà il ballerino intanto ha optato per un look più "ordinato", dando un taglio ai capelli e per un ritmo di vita più casalingo, congedandosi, temporaneamente da Amici..

De Martino infatti avrebbe comunicato al giornalista Gabriele Parpiglia la sua intenzione di concedersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla sua famiglia. Un congedo temporaneo però, anche se necessario per affrontare una situazione completamente nuova come quella di diventare papà. Ma De Martino sembra sapersela cavare benissimo. Eccolo mentre coccola teneramente il suo piccolo Santiago tenendolo tra le braccia. Intanto spunta un nuovo tatuaggio sul bicipite, un pesce, fatto in onore del nuovo arrivato?



Anche Belen non ha nessuna intenzione per ora di fare altro se non la mamma. E lo sa fare benissimo. Unica distrazione la palestra. Quella super lussuosa dell'Hotel Principe di Savoia dove la bella showgirl argentina si reca insieme a Stefano in sella alla moto di lui. Ad addominali, cyclette e crunch la sexy argentina non rinuncia. L'imperativo è tornare in linea in tempi record e l'obiettivo è stato già raggiunto, stando alle curve che sfoggia in mini shorts e canotta. Addominali piatti, gambe sinuose e forma perfetta. All'uscita poi l'auto con nonna Veronica e il piccolo l'attendono. Belen, il volto radioso, il sorriso sulle labbra riabbraccia Santiago e rientra nel suo ruolo di mamma. Dolce, tenera e bellissima.