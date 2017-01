Rita, seno incontenibile a Miami

Curve da ragazzina per la Rusic in spiaggia con il fidanzato

22/4/2013

foto LaPresse

Trecce da teenager e bikini con stelline per Rita Rusic che è tornata a prendere il sole sulla spiaggia di Miami. Sempre in perfetta forma come se il tempo si fosse fermato, l'imprenditrice sfoggia una silhouette perfetta e sempre più sexy. Seno incontenibile, pancia ultrapiatta e sedere ben tornito sono un bello spettacolo per l'aitante fidanzato.



Fra meno di un mese spegnerà 53 candeline, ma Rita dimostra almeno la metà degli anni. Nel suo costume striminzito evidenzia le curve di una giovane donne a cui indubbiamente piace farsi notare. Occhialoni da sole, capelli raccolti e bijoux sulla pelle nuda la rendono accattivante e maliziosa. Impossibile non soffermarsi poi sul prosperoso décolleté che, da qualsiasi parte lo si guardi, sembra stia per sgusciare fuori da un momento all'altro dal reggiseno. Poi si accomoda sul lettino e con le cuffie alle orecchie si lascia intrattenere dalla sua musica preferita mentre il fidanzato Riccardo prende il sole a pochi metri da lei.