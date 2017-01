Kelly Brook in guepière come Sofia Loren

Citazione del film "Ieri, oggi, domani" durante il servizio fotografico del calendario

21/4/2013

foto Instagram

L'attrice e modella Kelly Brook non si ferma un attimo. Qualche giorno fa a Londra ha postato tre foto su Instagram che la ritraggono supersexy durante uno servizio fotografico per il suo calendario 2014. "Mi sono ispirata a Sofia Loren!", ha scritto per commentare una foto in cui indossa guepière e corpetto mozzafiato. Proprio come la Loren nel celebre film "Ieri, oggi, domani" con Marcello Mastroianni, in cui ha fatto l'ormai celebre strip.



Insomma la bella modella ha deciso di svelare in anteprima sul Web il look del servizio fotografico che vedrà la luce nei prossimi mesi. Prima i gioielli, poi le calze nere e infine una figura intera in cui Kelly appare al massimo della sua forma. Qualche ora dopo Kelly è uscita dallo studio e ad attenderla un gruppo di paparazzi che non hanno tralasciato nessun centimetro di pelle della modella. Il risultato? Un lato B generoso e qualche chiletto in più per Kelly. Ovviamente nelle foto questi piccoli difetti magicamente scompariranno.