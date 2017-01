Kardashian e Simpson, pancioni a confronto

Sempre belle ma con evidenti rotondità le due si mostrano felici ai paparazzi

21/4/2013

foto LaPresse

Kim Kardashian e Jessica Simpson, belle e sempre sulla cresta dell'onda nei giornali rosa. Ma le due, accomunate dal fatto che sono in dolce attesa, si mostrano ai paparazzi senza celare le rotondità evidenti e sembrano felicissime e per nulla preoccupate per la linea. La Kardashian dovrebbe partorire a luglio mentre per la Simpson è questione di poche settimane.



Kim non esita a indossare abiti comodi e fascianti, spesso di colore acceso come - ad esempio - il turchese. Il lato B e il seno vengono ancora di più evidenziati per la felicità degli implacabili paparazzi. Stessa sorte anche per Jessica Simpson, un po' più riservata e attenta ai vestiti. La cantante infatti, a differenza della stella della televisione americana, spesso decide di indossare abiti scuri e di coprire il pancione per pudore.