Vip, tutte in sella alle due ruote

Pedalando ci si mantiene in linea

20/4/2013

foto LaPresse

Altro che limousine, suv o jet privati, quando sboccia la primavera le vip nostrane sentono il richiamo delle due ruote. Da Afef a Lucilla Agosti, passando per Daniela Santanché le celebrites di casa nostra si tengono in forma in bicicletta e rispettano l'ambiente...

Ad ognuna il suo look da ciclista. City bike versione maschile per Rosy Dilettuso in jeans strappati, canottiera scollata e décolleté a vista, la splendida Afef viaggia invece su una classica bici femminile con tanto di cestino, camicia bianca e sorriso sulle labbra, Federica Fontana è avvolta in giacca e sciarpa.



Lucilla Agosti sceglie invece un abitino primaverile e scarpe con tacco per un giro serale su una due ruote lilla, mentre Daniela Santanché pedala in tailleur beige, giacca e pantaloni molto professional con tanto di borsone da lavoro.



Dettaglio stravagante per Elisabetta Canalis, che da Miami posta su Twitter alcuni scatti in bicicletta, con uno dei suoi chihuaha nel cestino. Per Filippa Lagerback la bicicletta è addirittura il pretesto per un libro “Io pedalo e tu?, a favore delle due ruote. Aiutano a mantenersi in forma e rispettano l'ambiente.