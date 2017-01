Michelle, dal ginecologo col pancino

Hunziker rotondità in bella vista

19/4/2013

foto LaPresse

Dal ginecologo per un controllo e poi a scegliere mobili con Tomaso Trussardi. Per Michelle Hunziker non c'è scampo, ogni suo movimento d'ora in poi sarà monitorato dai flash dei paparazzi. Pancino sdoganato per la bionda conduttrice che, con un lungo abitino in maglina, sfoggia le sue rotondità.

Sorridente e radiosa, la showgirl, in scarpe da ginnastica, cammina accanto al compagno e sembra serena, per loro l'attesa si preannuncia davvero dolce. La loro love story infatti prosegue a gonfie vele e adesso che la famiglia sta per allargarsi i due sembrano più uniti che mai.



In un negozio di arredamenti Sawaya & Moroni la coppia si sofferma su alcune sedie colorate, con l'arrivo del nuovo bebè Michelle e Tomaso probabilmente sono in vena di cambiamenti anche in casa. Intanto si sono già diffuse voci sul sesso del prossimo nascituro e si fa strada con insistenza all'ipotesi del fiocco rosa. Trussardi resterà senza un erede maschio?