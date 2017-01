Belen, la pancia? Solo un ricordo

La showgirl sfoggia la sua linea

19/4/2013

foto Olycom

Belen alza la t-shirt e mostra il ventre piatto, piattissimo. Ma davvero la showgirl ha partorito solo dieci giorni fa? La pancia non c'è più, le gambe sono affusolate e solo il seno prosperoso, con capezzoli in vista, ci ricorda che è una neo-mamma. La prova bikini si avvicina e lei alla linea sembra tenerci parecchio...

Palestra ogni giorno, in compagnia della sorella Cecilia, che non l'ha lasciata un istante nelle ultime settimane e attenzione a tavola, da quando è uscita dall'ospedale, dopo il parto, Belen non ha perso tempo. La showgirl sembra molto preoccupata di ritornare in forma il più presto possibile.



Ma il problema non sussiste. la sua silhouette è invidiabile, la pancia non c'è più e Belen lo dimostra alzando la maglietta davanti ai flash dei fotografi, che la seguono a vista, le gambe restano affusolate e toniche, le curve sinuose e il seno più generoso e prosperoso, da mesi ormai, un tocco di sensualità in più che non guasta mai. L'estate è alle porte e la prova bikini anche, Belen si prepara e farà un gran figurone a Formentera, dove con Stefano de Martino ha intenzione di passare due mesi di vacanze. E mentre mamma si dedica a se stessa, tra palestra e pasteggiate, il piccolo Santiago resta a casa con nonna Veronica si suppone, o forse con lui c'è Stefano, che si districa tra ciucci, biberon e pannolini.