Fanny Neguesha taglia i capelli e diventa castana

La fidanzata di SuperMario rinnova il suo look

19/4/2013

foto Instagram

Fanny Neguesha, la conturbante fidanzata di Mario Balotelli, ha stravolto il suo look: via il biondo si è tinta i capelli di un castano-rossiccio e con un taglio estivo ha abbandonato anche la lunga chioma. Su Instagram sorride soddisfatta e si dedica alla prova abiti sfoggiando una mise tanto sexy quanto aggressiva.



Mentre Supermario rientra nell'elenco, recentemente stilato dal Time, dei 100 uomini più influenti al mondo, Fanny festeggia il traguardo del compagno dedicandosi a se stessa. Un salto dal parrucchiere per una spuntatina sfilacciata e un colore più naturale e poi in boutique per una spensierata sessione di shopping. Prima prova dei calzoncini corti verdi e una maglietta nera che mettono in risalto le curve magnetiche di seno e fianchi, poi si fa allacciare un malizioso corpetto stringato, che sicuramente non passerà inosservato agli occhi dell'attaccante del Milan, e infine indossa un completo con frange sulle spalle abbinato a stivaletti borchiati. Che bella giornata impegnativa! Chissà se questo cambio d'immagine piace a Balotelli?