Vip, seno strizzato e naturale

Dalla Mattera alla Fruscio, tette ben in vista

19/4/2013

foto Twitter

Corpetti, micro reggiseni, maglie scollate... le vip si strizzano il seno e l'effetto è davvero esplosivo. Niente ritocchi, al resto ci pensa Madre Natura. E così ecco i décolleté naturali, o quasi, conturbanti e sexy di Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Justine Mattera...

In quella vertiginosa fessura tra i due seni, strizzati l'uno all'altro e scoperta al punto giusto per stuzzicare i sensi, si nasconde l'essenza dell'erotismo. L'astuzia delle vip consiste nel valorizzarla. Lo sa bene Fanny Neguesha, nuova fiamma di Mario Balotelli, décolleté tutto naturale in bella vista, "coronato" da canotte scollate o bustier in stile Impero.



Oppure Justine Mattera e Stefania Orlando, che su Twitter postano autoscatti a mezzo busto, il seno, non ritoccato, così almeno dicono loro, che "esplode" dalla t-shirt a scollo basso. Niente plastica o silicone neppure per Cecilia Capriotti, che sfoggia il suo generoso davanzale in ogni occasione, strizzato o non, sempre e comunque da capogiro. E poi ci sono la neo-mamma Raffaella Fico, che di aiutini non ha mai avuto bisogno, tantomeno ora in fase allattamento, e Melissa Satta, l'esuberante Marika Fruscio, Melita Toniolo, Federica Nargi o Valeria Marini... Il motto è uno solo: strizzo ma, se posso, non ritocco.