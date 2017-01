La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

20/4/2013

foto Splash News

Un pancino che cresce, quello di Michelle Hunziker, e quello ultrapiatto di Belen Rodriguez che, a pochi giorni da parto, è già in splendida forma. Lo sfogo di Jessica Mazzoli, ex di Morgan, e vip in primo piano tra ventre piatto e seno strizzato. Ecco cosa vi siete persi in 7 giorni di gossip.

LUNEDI' 15 APRILE



Vip sul "filo" sottile dell'erotismo



Jessica: "Lascio Morgan per il bene di Lara"



MARTEDI' 16 APRILE



Belen, prima uscita al parco con Santiago



Michelle Hunziker, scosciata e col pancino