Blackdashian, giochi osé al mare

Guerra e Sorcinelli, topless e Lato B spiccano tra la natura incontaminata

18/4/2013

foto Instagram

Non deludono mai, Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, continuano a far sognare i loro fan su Instagram con immagini sempre più piccanti. Topless, sederi, posizioni ammiccanti e sguardi maliziosi sono gli scatti contenuti nell'album delle vacanze esotiche delle Blackashian. E i commenti sono al limite della censura...



Utilizzano il social come uno specchio: scatto e invio... tutto in tempo reale per mostrare da lontano come il loro corpo (semi nudo) si sposi bene con la natura incontaminata del luogo in cui soggiornano. Fiori, cocchi, stelle marine e lance sono i pochi oggetti di cui si sono servite per rendere sempre più hot il loro reportage. Primi piani conturbanti su seno e sedere si sprecano, loro continuano a giocare stuzzicando la fantasia di chi le segue passo passo con estrema attenzione. Esibizioniste, egocentriche e maliziose hanno raggiunto l'obiettivo anche questa volta. Uno scatto dedicato ad un coloratissimo lombrico ha quasi scatenato le ire degli ammiratori ai quali interessa ben altra anatomia.