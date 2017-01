Guendalina Canessa, strip... "involontario"

L'ex gieffina resta semi nuda in camerino

18/4/2013

foto Visto

Fa scivolare i pantaloni di pelle nera, sopra è già tutta nuda, décolleté prosperoso ben in vista, slip rosa di pizzo a sottolineare le forme perfette del suo lato B. Riecco Guendalina Canessa mentre inscena uno strip bollente nel suo camerino...

Lo spettacolo è mozzafiato. Guenda si toglie anche le scarpe dal tacco vertiginoso, il seno scoperto, i tatuaggi ben in evidenza, poi indossa calze a rete e tubino nero per lo shooting, pronta per gli scatti della sua nuova linea di accessori e profumi. Le sue curve sexy sono da applauso, il suo corpo è tonico e scolpito e Guenda ne è orgogliosa.



Ritocchi compresi. Del resto l'ex gieffina non ha mai nascosto di essersi affidata al bisturi per qualche piccolo "aggiustamento" qua e là. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e la Canessa non esita a mostrarlo, ogni volta che se ne offre l'occasione.



Agli spogliarelli ci ha già abituati e anche alle provocazioni, non ultima quella del bacio lesbo, qualche sera fa, con Micol Ronchi all'inaugurazione del flagship store Mangano a Milano. Da quando poi ha ritrovato l'amore accanto a Luca Marin l'ex inquilina sembra averne guadagnato anche in sex appeal e arte della seduzione. Ne vederemo delle belle!