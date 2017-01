Ventre piatto per Santarelli e colleghe

Sport e diete equilibrate per addominali al top

18/4/2013

foto Twitter

Ventre piatto e addominali scolpiti. Elena Santarelli su Instagram mette in luce la sua perfetta forma fisica, frutto di tanto lavoro e di una sana alimentazione. Anche Elisabetta Canalis, Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci sfoggiano addominali d'acciaio. Meno scolpite, ma dalla pancia ultrapiatta sono Guendalina Canessa, Nicole Minetti e non solo...



Dal social la Santarelli incoraggia le fan a lavorare su se stesse, senza l'ausilio di diete drastiche e infinite ore agli attrezzi. Bastano pochi piccoli e costanti accorgimenti per fare un figurone in spiaggia la prossima estate. Lei, con una silhouette invidiabile, può dormire sonni tranquilli, così come l'amica Canalis che con il Krav Maga ha scolpito alla perfezione il suo corpo mostrando addominali da paura. Anche Elisabetta Gregoraci, madre del piccolo Nathan Falco, subito dopo il parto è tornata a sfoggiare la sua tartaruga.



L'ex gieffina Guendalina Canessa, l'amica Melita Toniolo, l'ex consigliera regionale Nicole Minetti, Melissa Satta, Antonella Mosetti, Federica Nargi, Federica Fontana e tante altre colleghe non hanno fasce muscolari così evidenti: loro si "accontentano" di un ventre ultrapiatto ma altrettanto sexy.