Irina Shayk soffia il posto a Kate Upton

Backstage del video per la nuova campagna Beach Bunny

18/4/2013

foto Da video

Russia batte America 1-0 a suon di curve sexy. Irina Shayk, top russa e fidanzata di Cristiano Ronaldo ha infatti soffiato il posto alla bionda e prosperosa americana Kate Upton nell'ultima campagna per la collezione estate del marchio Beach Bunny.

La lotta tra le due super top model non è stata certo delle più semplici. La bellezza di Irina e le sue forme sensuali e perfette contro quella di Kate, cover di Sports Illustrated 2012 e anche 2013 dalle curve generose e conturbanti. La Upton è stata la testimonial preferita del marchio americano di Swimwear negli ultimi anni, ma questa volta ha dovuto cedere il posto alla collega dell'Est.



Cose che succedono di frequente nel luccicante fashion system e a cui le modelle sono preparate. Irina del resto non ha certo timore di non reggere il confronto. E nel video del backstage lo dimostra. Sexy, sensuale e seducente in bikini, affila le sue armi sin dal primo scatto. Voi cosa preferite, le forme perfette della Shayk o quelle prosperose e conturbanti della Upton?