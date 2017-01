Belen, prima uscita con il piccolo Santiago

Prima uscita primaverile per il piccolo

17/4/2013

Eccola mentre stringe al petto il neonato sotto al sole del parco di porta venezia, giardino frequentato da vip.

La showgirl si concede con serenità alle telecamere perché abbraccia l'amore della sua vita. l'argentina e' radiosa, rapita da quel piccolo frutto di un amore immenso.

La temperatura sfiora i 20 gradi e la showgirl accompagnata a Stefano, dopo un inverno duro e piovigginoso, non ha resistito al sole e insieme hanno voluto fare assaggiare la primavera al neonato.

Momenti di tenerezza, attimi di pura felicità, ecco il ritratto di una famiglia appagata e serena. Con loro anche la sorella cecilia e la mamma Veronica.

Belen dice che tra latte naturale e artificiale, biberon e pannolini sta imparando a fare la mamma...ma queste immagini dimostrano che essere madre per l'argentina e' qualcosa di molto naturale. Qualcosa che viene dal di dentro.

Un vero bambolotto. Un bimbo quieto che per ora non sta facendo passare le notti in bianco a noi genitori, confessa Belen. Tanto che agli amici ,la coppia racconta di essere super fritta di Santiago.

Che cosa succederà nei prossimi mesi? Per il momento la Rodriguez si vuole godere questo momento magico...vuole stare sola con il suo piccolo, insomma vuole fare la mamma a tempo pieno. poi c'e' l'estate...è già pensa ad affittare una villa a Formentera per far respirare al bimbo tanto iodio.

Poi Belen tornerà al lavoro dopo aver scelto una super e fidata tata. La showgirl e' stata già confermata nella nuova edizione di Italia got's' talent...sara' dura lasciare il piccoletto a casa. Ma l'argentina è un vero fulmine e riuscirà a fare la mamma e a lavorare.