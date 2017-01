Marta Cecchetto, ecco le sue dolci curve

Luca Toni sarà papà in estate

17/4/2013

Uniti e discreti, Marta Cecchetto e il compagno Luca Toni vivono questa gravidanza con una gioia incontenibile, ma rigorosamente lontano dai riflettori. Impossibile per la modella nascondere il pancione coperto da un cappottino nero tutto paillettes mentre viene pizzicata fuori dal residence in cui vive con il compagno in attesa di trasferirsi nella casa nuova, sempre a Firenze.



Luca, più in forma che mai, gioca nella Fiorentina e da marzo ha ripreso a segnare, Marta, nota modella a livello internazionale, sfoggia invece le sue dolci rotondità quasi con timidezza. I due, dopo la tragedia del primogenito, mancato due giorni prima della nascita, diventeranno genitori in estate e si stanno preparando al grande evento restando semplicemente uniti. Come continuano a fare da quattordici anni a questa parte.



Novella 2000 li ha pizzicati fuori dal residence in cui vivono temporaneamente. Mentre la Cecchetto trasporta una borsa contenente un libro, Luca si occupa della loro gatta chiusa nella sua gabbietta. Senza degnare di uno sguardo i paparazzi, si infilano in auto e si dileguano.