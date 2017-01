El Shaarawy primo bacio con Ester

I due innamorati a Milano Marittima

17/4/2013

foto Diva e Donna

Luna di miele a Milano Marittima per Stephan El Shaarawy e la sua nuova fidanzata Ester Giordano e primi baci di passione, alla vigilia della partita cult di campionato contro la Juventus. Il calciatore non nasconde più la sua relazione con la giovane moretta, che sembra avergli fatto perdere la testa, anzi la cresta...

Il giovane calciatore vive la sua nuova love story con spensieratezza, feste, amici e teneri baci appassionati nella sera. In fondo il Faraone ha solo 20 anni e tanta voglia di divertirsi. Ma niente eccessi "alla Balo", lui, che vive con i genitori a Milano, è un ragazzo serio e più maturo della sua età e poi c'è papà che non lo perde di vista un istante.



Tranne quando c'è di mezzo una ragazza. Come adesso. La sensuale moretta, professione pr da discoteca, è riuscita conquistarsi tutte le attenzioni di El Shaarawy, ma solo nel tempo libero. E su Instagram posta scatti con il suo Faraone e scrive: "Più felice che mai".