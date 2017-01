Jessica Mazzoli, via da Morgan, ecco perché

"Avevo paura dei suoi demoni"

17/4/2013

foto LaPresse

Adesso Morgan resta solo con suoi i demoni, di cui non riesce a liberarsi, i suoi vizi, le sue provocazioni. Jessica Mazzoli, sua ormai ex compagna e madre di Lara, la piccola di 4 mesi avuta da lui, se n'è andata. "Quando si scatenano i demoni di Marco ho paura", racconta a "Chi", dove svela i retroscena della sua fuga dall'ex giudice di X Factor.

"La mia è una decisione sofferta. Ma, per il bene mio e di mia figlia, ho deciso di chiudere con Marco", così Jessica Mazzoli, 21 anni, annuncia su Facebook la fine della sua relazione con il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, 40. E a "Chi" racconta le ragioni di questa difficile scelta, che in molti hanno criticato. "I problemi sono iniziati quando, per decisione di entrambi, sono venuta qui in Sardegna a riposare: dopo un po’ lui è sparito. E io, in quel momento, ero al settimo mese di gravidanza". E anche quando è nata la loro bambina, Jessica rivela: "Lui si è presentato in ospedale solo il giorno dopo".



Quindi confessa: "Ero disperata, non riuscivo a darmi una risposta, nessuno mi dava una risposta. A cominciare da lui. Ogni volta che io lo cercavo, mi rispondevano degli assistenti. Si era dileguato". Poi un riavvicinamento, fra loro, dopo la nascita di Lara ma "la situazione si è fatta subito insostenibile: Marco non aveva affetto per me, nessun gesto d’amore. E neanche una parola fra noi. Prima diceva che con la nostra storia e con l’arrivo di Lara avrebbe iniziato a comportarsi in maniera dignitosa. Poi dicevo che dovevo accettarlo con tutti i suoi demoni".

Ma proprio di questi demoni Jessica ha paura: "Quando si scatenano ho paura per me e per Lara, perché la normalità non deve essere quella: tra due persone dovrebbe esserci una carezza, che da tempo non c'è". Dopo l'uscita dall'ospedale Jessica è andata da lui: "Ho provato a calmarlo, gli ho detto: “Prendiamo delle decisioni insieme”. Volevo che venisse con me in Sardegna e che stesse vicino al mare, lontano dal suo ambiente. Lui, invece, si è chiuso in sé. Allora ho capito che era finita".