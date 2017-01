Belen, forme perfette in tempi record

La Rodriguez a Milano va in palestra con la sorella Cecilia

17/4/2013

foto Chi

Belen è tonata in forma in tempi record, o forse,pancia a parte, non ha mai perso la sua linea nemmeno in gravidanza. A pochi giorni dalla nascita di Santiago sfoggia un look da ragazzina, con tanto di pantaloncini corti, che lasciano intravedere parte del Lato B, e canottiera. Gambe affusolate, praticamente perfette, sono solo da mettere in mostra. Poi la showgirl torna a casa dal suo bebè con il quale si concede lunghe passeggiate al sole.



"Ho la faccia tipo una torta e ancora un po' di panzetta", ha confessato sulle pagine di Chi, ma sinceramente, foto alla mano, ci risulta difficile da credere. A meno di dieci giorni dal parto esibisce una silhouette invidiabile: un paio di micro pantaloncini esaltano la sinuosità delle sue gambe che non sanno lontanamente cosa sia la ritenzione idrica e anche il sedere è sempre ben tornito. Sicuramente una sessione di ginnastica aiuta a rassodare i tessuti che inevitabilmente si sono modificati nel corso dei nove mesi, ma Belen non ha proprio bisogno di ammazzarsi di fatica tra attrezzi ed estenuanti lezioni di aerobica, se non per piacere personale.



E' pure vero che l'estate si avvicina e la modella argentina e Stefano De Martino porteranno per ben due mesi il piccolo Santiago a Formentera. Ma diciamocelo, dopo aver superato con successo la prova post parto, quella bikini è una vera passeggiata!