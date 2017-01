Sara Tommasi ammicca ai flash

In mini abito super scollato

16/4/2013

foto Olycom

Un mini abito azzurro super scollato e il look da lolita maliziosa. Sara Tommasi è tornata, più in forma che mai. Extension ai capelli, frangetta birichina e pose ammiccanti. La showgirl posa durante un happy hour in un locale vicino a Napoli, tira su il vestito, accavalla sensualmente le gambe...

Sara sembra tornata quella di sempre. Il lancio della sua seconda pellicola porno, “Vip sesso e potere” a fianco di Nando Colelli, i twitter in cui cinguetta del suo passato amoroso con Bobo Vieri, tutto come prima. Compreso questo ammiccare davanti ai flash, tra il provocante e il trasgressivo.



Ma lei ci tiene a precisarlo, è ancora in "pausa di riflessione", per ora vuole viversi appieno la sua love story con Stefano Ierardi, il suo nuovo fidanzato: "Finchè dura" scrive, "gli sarò fedele senza avere altri coinvolgimenti nel mondo dell' hard" e con lui si fa fotografare di continuo per poi postare gli scatti su Facebook, dove adesso Sara ha aggiornato la sua foto del profilo: "25 mila grazie", scrive.