Guendalina Tavassi, pancia piatta a Miami

L'ex gieffina e il marito Umberto se la spassano in viaggio di nozze

17/4/2013

foto Facebook

Da qualche mese aveva smesso di frequentare il mondo di Twitter, ma a sorpresa proprio in questi giorni è ricomparsa e pure in costume. Guendalina Tavassi, volata in Florida con il marito Umberto D'Aponte per un romantico viaggio di nozze, scrive ironizzando sulle voci di una presunta gravidanza: “Eccomi qui da Miami pronta per il parto! Volevamo che avesse la doppia cittadinanza! :-D”.



Dopo il matrimonio, celebrato il 6 aprile a Roma, l'ex gieffina non ha perso tempo e in pochi giorni ha preparato i bagagli per godersi lontano da tutto e tutti un po' di intimità con lo sposo. Nella sua stanza d'albergo, con le ginocchia sul letto, si fa un bell'autoscatto per dimostrare che il suo ventre è piatto e al momento non c'è nessun bebè in arrivo. Sì, perché qualche morbida curva, intravista nel giorno delle nozze, ha scatenato una serie di pettegolezzi che Guenda ha deciso di affrontare con la sua solita ironia.