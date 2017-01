Federica Nargi in bikini su Instagram

L'ex velina pronta per le passerelle di Calzedonia

16/4/2013

foto Instagram

Bellissima in costume, Federica Nargi è pronta per sfilare in passerella come una vera top model. Asciutta, dalle curve al posto giusto e con un décolleté ben tornito si lascia immortalare su sandali color oro dal tacco vertiginoso e con vistosi bijoux al collo. Sorride, lascia che i lunghi capelli le accarezzino le spalle e si gode un prestigioso evento in bikini... da protagonista.



A Rimini, non è l'unica a calcare la passerella per Calzedonia, ma Federica, allegra e giocherellona, si diverte a condividere il fitting con i suoi follower. Prima posa con un reggiseno a fascia azzurro con tanto fiori gialli in testa, poi con un beachwear viola con dei fiocchetti laterali sullo slip e un reggiseno a triangolo che le sta divinamente. Anche quest'anno la prova costume è superata a pieni voti. Così come per le sue colleghe Melissa Satta, Sara Sampaio, Clara Alonso e Tyson Beckford.