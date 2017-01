Belen, prima uscita al parco con Santiago

La Rodriguez mostra i piedini del bambino e scrive su Fb: "Sono al settimo cielo"

16/4/2013

foto Facebook

"Ho la faccia tipo una torta e ancora un po' di panzetta. Ma va bene così. Allatto mio figlio anche se mi aiuto con l'aggiunta del latte integrativo in polvere. Sto imparando anche l'utilizzo del biberon. Fondamentale", confida Belen a Chi. Intanto su Facebook posta un'immagine in cui lascia vedere i piedini di Santiago coperti da minuscoli calzini bianchi.



Primo messaggio social da mammina per Belen Rodriguez che su Facebook scrive: ”Grazie a tutti del vostro affetto!!! sono al settimo cielo... vi voglio bene!”. La showgirl argentina, seduta in auto, appare raggiante: in forma e ben truccata non mostra nessun segno di stanchezza. Sulle gambe c'è il suo bebè di cui fa vedere solo i minuscoli piedi.



Un'unica immagine per dimostrare ai suoi fan lo stato di grazia in cui sta vivendo. Dopo anni è riuscita a realizzare il suo sogno: diventare mamma. E non potrebbe essere più felice. Dal 9 aprile la sua vita è cambiata radicalmente, non ci sono più lei e Stefano, lavoro, feste e cene al ristorante fino a notte fonda, ora le attenzioni sono tutte per il piccolo di casa De Martino.



La modella, immortalata felice e sorridente al parco mentre è seduta sull'erba in posizione di allattamento, confessa al settimanale "Per ora mio figlio non ne vuol sapere di prendere il ciuccio in bocca. Proprio non ci riesce. Come devo fare?". Mentre Stefano, al suo fianco, ammette candidamente: “Sono immerso nel momento che ancora non ci credo e non riesco a parlare”.