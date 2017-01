Michelle Hunziker, scosciata e col pancino

Shopping con Trussardi a Milano

16/4/2013

foto Splash News

Prima la conferma, adesso le prove. Michelle Hunziker è ormai al quarto mese di gravidanza e si vede. In un abitino azzurro molto sexy la conduttrice sfoggia le dolci rotondità del pancino. Ma non solo. Il décolleté è visibilmente lievitato e dall'abito spunta anche uno stacco di coscia mozzafiato.

Michelle è bellissima e radiosa. "Tomaso e io aspettiamo un bambino e siamo felicissimi!" ha annunciato qualche giorno fa a conferma di una gravidanza di cui tutti ormai parlavano già da tempo. Lei però ha preferito aspettare, "il periodo giusto che aspettano tutte le mamme per dare la lieta notizia!", come ha detto ai giornalisti.



E adesso che le piccole difficoltà iniziali sembrano essere superate la bionda showgirl svizzera può portare in giro il suo pancino con serenità e godersi la dolce attesa in compagnia del suo Tomaso.