Canalis, acrobazie sul letto con Piero

Elisabetta gioca in slip con il suo pincher nella casa di Los Angeles

15/4/2013

foto Instagram

Sdraiata sul letto, Elisabetta Canalis gioca affettuosamente con il cane, proprio come se fosse il suo bambino: “#Piero ❤ la sua mamma!”, puntualizza infatti su Instagram. Bella come una ragazzina Eli si mostra agilissima, non a caso si dedica al Krav Maga con una costanza invidiabile. A gambe nude, con solo una t-shirt bianca, la showgirl mette a nudo tutta la sua bellezza mentre fa fare delicate acrobazie al cagnolino. Ma papà Marcus dov'è finito?



Ha voglia di scherzare l'ex Velina sarda che qualche giorno fa, con un pallone sotto la maglia, ha scritto “#motherofdragons”. A distanza di poco tempo torna sul social in versione mamma di Piero. Un bacio al suo cagnolino mentre si divertono sul letto e una cuccia speciale quando lo tiene al calduccio nella sua maglietta. E intanto si scatenano gli invidiosi che pagherebbero per essere al posto del pincher.