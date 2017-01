Antonella Clerici con Eddy e Maelle al mare

Happy family per un giorno?

15/4/2013

foto Olycom

La loro storia è ufficialmente finita, lui vive in Belgio, ma appena può torna dalle sue donne. E così eccoli Antonella Clerici, look total black, Eddy Martens e la piccola Maelle. Una giornata di sole al mare come una happy family.

Antonella sorride, sembra serena, più di quanto non lo sia stata negli ultimi mesi, anche se il suo look total black lo smentirebbe. Tutti i gossip maligni sui suoi presunti flirt hanno finalmente perso vigore e piano piano anche la sua relazione con Eddy pare sia sulla strada del miglioramento. Insomma ci sono tutti i presupposti per un po' di relax, che la conduttrice si gode insieme alla sua piccola Maelle e ad un grosso e tenero cagnone, che li accompagna e gioca con la bambina.



Con loro anche Eddy, che ultimamente è stato fotografato più volte "in famiglia", per il compleanno di Maelle, che ha da poco compiuto 4 anni, per la prima dei "Croods" e adesso per questa giornata di primavera in riva al mare. Una sosta al ristorante, Antonella è pensierosa, poi giochi sul bagnasciuga. Come una famiglia felice, o che aspirerebbe tanto ad esserlo.