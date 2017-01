Vip sul "filo" dell'erotismo

Dalle Blackdashian alla Galanti tutte in micro slip

15/4/2013

Le temperature si fanno bollenti con le prime vip in bikini. In tanga o in perizoma lo slip è sempre più micro, soprattutto sul "retro". A farla da padrone è quel sottile filo d'erotismo sul lato B. Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra postano gli ultimi scatti da una spiaggia esotica, Claudia Romani infiamma Miami...

I glutei scultorei di Nina Moric alle Maldive infiammano invece solo Matteo Bobbi, il suo fidanzato e sono tutti dedicati a lui, ben incastonati nel filo che li separa l'uno dall'altro. Andressa Urrach, miss Bum Bum, si lascia scolpire il lato B mozzafiato e (s)coperto solo da una strisciolina di stoffa, dall'acqua del mare.



E glutei in libertà anche quando le star restano in lingerie, come Beatrice Rocco, la Pamela Anderson nazionale, che ammicca seminuda sfoggiando le sue curve prosperose in perizoma o le stesse Blackdashian, sempre loro Sorcinelli-Guerra, a filo di slip anche in intimo. E poi c'è anche la splendida modella Amy Markham, in micro slip a Miami e Rosy Dilettuso a Malindi con il suo nuovo fidanzato e forse già marito, lo stilista Mauro Grifoni o Claudia Galanti, un lato B capolavoro sul sottile filo dell'erotismo.