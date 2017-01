Anna Tatangelo, un ghepardo sulla schiena

La cantante su Twitter: "Questo è il mio nuovo tatuaggio!!!!"

15/4/2013

foto Twitter

Nuovo tattoo sulla schiena per Anna Tatangelo che solleva la maglia per mostrarlo agli amici di Twitter: “Un ghepardo, questo è il mio nuovo tatuaggio!!!! Eleganza, velocità, forza, coraggio, timidezza!!!! Che ve ne pare?”, scrive in attesa di risposte. In splendida forma, con i pochi costumi di scena è alle prese con le prove per esibirsi in diretta tv.



Altro che “Ragazza di periferia”, Anna ora sa il fatto suo e grazie alla maternità ha scoperto dei lati del suo carattere che prima ignorava. Bella, intraprendente e tremendamente sexy, incanta tutti non solo con la sua voce, ma anche con un fisico da urlo che nel suo ultimo video Occhio per occhio esibisce con orgoglio. E sulla sua pelle spunta una nuova incisione, quasi a fondo schiena: un felino, perché in questo momento è quello che meglio rappresenta la sua personalità. Felice tra i suoi ballerini e l'inseparabile parrucchiere mostra un volto solare e sereno... e delle curve del seno davvero notevoli!