Le top di Sports Illustarted si tolgono il bikini

Body painting hot per Alyssa, Kate e le altre

14/4/2013

foto Sports Illustrated

E' arrivato il caldo, le temperature s'impennano e per l'estate che verrà le top di Sports Illustrated si tolgono anche il bikini. Costume virtuale, anzi dipinto infatti per le sexy Kate Upton, Anne V, Nina Agdal e Alyssa Miller. Sui loro corpi statuari abili mani di artisti hanno disegnato slip e reggiseni con la tecnica del body painting.

Il corpo è nudo, ma agli occhi di chi guarda è come se le modelle indossassero davvero un bikini, leopardato e micro per la bruna Nina Agdal e la bionda Ariel Meredith, che posano ammiccanti con i capezzoli in bella vista. Il seno bombastico coperto da una sorta di collana a più giri pitturata proprio sul décolleté per la prosperosa Kate Upton, che si è guadagnata anche la cover del noto magazine, bibbia dei costumi da bagno per l'estate indossati dalle più belle atlete e modelle del mondo.



E poi ancora Chrissy Teigen in topless mozzafiato su cui sono state dipinte due strisce rosse incrociate e Anne V con costume ad incrocio disegnato anche per lei sul seno nudo. Bikini bianco e tradizionale infine per Alyssa Miller, più sexy che mai bagnata dalle onde dell'Oceano.