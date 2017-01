Victoria's Secret shock: licenzia Miranda Kerr

12:47 - Un vero terremoto nel mondo della moda: Victoria's Secret ha messo alla porta il suo angelo Miranda Kerr, modella-simbolo dell'atelier di intimo. L'azienda non le ha infatti rinnovato il contratto triennale da un milione di dollari, a causa del suo caratteraccio. "L'hanno licenziata per la sua cattiva reputazione - ha svelato una fonte - Non è mai puntuale, se la tira un sacco e sul set fotografico fa un mucchio di capricci".

Oltre al fattore personale, però, ci sarebbero anche questioni puramente economiche. La moglie di Orlando Bloom non farebbe infatti vendere quanto le sue colleghe Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel e Adriana Lima.



Il divorzio non sarebbe però immediato e Miranda dovrebbe ancora comparire sulla passerella della prossima collezione e nel catalogo. La sua presenza il passerella sarà però pagata a giornata e non le sarà più concesso indossare le ambite 'ali d'angelo' di Victoria.