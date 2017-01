Jessica: "Lascio Morgan per amore di Lara"

L'ex concorrente di "X Factor" molla il cantante, dopo il ricovero in clinica

13/4/2013

foto Olycom

Storia al capolinea per l'ex concorrente di "X Factor" Jessica Mazzoli e Morgan, genitori della piccola Lara. Dopo il ricovero in clinca del cantante per abuso di farmaci, Jessica non ce l'ha più fatta e sul suo proflo Facebook ha ufficializzato la rottura: "Ho provato in ogni modo a costruire una famiglia con Marco, il mio amore per lui è stato davvero grande. Mi accorgo, però, di essere impotente contro i suoi demoni".

"L'arrivo di Lara era la grande occasione, nulla, purtroppo, è cambiato nonostante i buoni propositi e le tante promesse... - continua l'ormai ex fidanzata di Morgan - Sono stanca, delusa, amareggiata. Ho atteso, sperato, combattuto...".



Infine, un ultimo pensiero va alla loro bimba Lara: "Ho deciso di tutelare me stessa e la mia bambina, dare lei una vita, una famiglia... Entrambe abbiamo bisogno di luce... Sono consapevole che la scelta di allontanarmi, sia oggi, la cosa migliore".