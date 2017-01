Claudia Romani, riecco il suo lato B

Da Miami continua la sfilata in bikini sexy

12/4/2013

foto LaPresse

Rieccola, stessa spiaggia, stesso mare, bikini blu e lato B offerto generosamente ai flash dei paparazzi. Claudia Romani, perennemente in vacanza a Miami, non è più una novità, ma le sue curve mozzafiato e le sue forme sensuali restano una visione imperdibile...

Sex appeal mediterraneo e forte predisposizione ad esibirsi il più svestita possibile la modella aquilana ormai in pianta stabile in Florida fino a qualche anno fa è stata classificata tre le 100 donne più belle al mondo.



E non è difficile capire perché. Il bikini è il suo abbigliamento preferito, specie se micro al punto giusto da mostrare le sue prosperose forme, décolleté esplosivo e il pezzo forte, un lato B da applauso. Claudia è promossa, alla prova costume in tutte le stagioni!