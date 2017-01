Satta e Boa al ristorante con gli amici milanisti

Melissa e Kevin, mano nella mano per uno scatto su Twitter

12/4/2013

foto Twitter

Melissa Satta, rimpatriata da soli tre giorni dalla Thailandia, dove ha realizzato un servizio in bikini per Sportweek Dreams 2013, ha ripreso con grande naturalezza i ritmi di sempre. Su Twitter posta lo scatto di una cena con Boateng e i calciatori del Milan Muntari e De Jong accompagnati rispettivamente dalle loro bellissime mogli, Menaye e Winonah. Frutta e dolci sul tavolo per un piacevole incontro tra amici.



Una serata spensierata dove non sono mancate le risate così come scrive sul social Menaye Donkor: “Laugh till your stomach hurts kinda night! Love ya loads @WinonahDejong @sattamelissa #charliesangels”. Le tre amiche, sedute vicino, si allontanano insieme per raggiungere il bagno dove ne approfittano per fare una foto di gruppo di sole donne. Gli uomini, seri e con tatuaggi in bella vista, le aspettano al tavolo. Kevin, biondo platino, stringe la mano della sua Melissa. Sono stati lontano per troppo tempo...