Rosie Huntington senza reggiseno

Seno in libertà per la top di Victoria

12/4/2013

foto Olycom

Non le servono abiti sexy, perché anche in t-shirt Rosie Huntington Whiteley, angelo di Victoria's Secret, riesce a catalizzare gli sguardi e i flash. La top infatti, allergica al reggiseno, è habitué dei capezzoli in libertà... E il suo seno sembra il prototipo del seno perfetto, quello che sta in una coppa di champagne!

Capezzoli puntati e turgidi per il bellissimo angelo biondo che cammina per Los Angeles. Quel che è certo è che la modella e attrice di "Transformer Dark of the Moon" il reggiseno non lo indossa davvero quasi mai, tranne quando posa e sfila in passerella in lingerie o in bikini per Victoria's Secret.



Che a dire il vero potrebbe anche risentirsene. Non è poi una bella pubblicità se una delle proprie modelle più belle e famose, nel suo "intimo" non contempla...l'intimo di cui è testimonial! Rosie però non se ne cura e va fiera del suo fisico statuario, che sa di poter sfoggiare in tutti i modi e con tutti i look.